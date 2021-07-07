大堡礁或列瀕危世遺 中國否認有政治動機

聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產大會，在福建福州舉行，由中國輪任主席，與會各國預料今個星期稍後，決定是否將澳洲的大堡礁(Great Barrier Reef)，列入瀕危世界遺產名錄。

身兼世界遺產大會主席的中國教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任田學軍強調，有關建議是基於澳洲自己提供的報告和數據，認為澳洲應該履行保護世界遺產的職責，而不是對聯合國教科文組織的其它成員國，提出毫無根據的指責。

澳洲大堡礁近年多次出現珊瑚大規模白化事件，包括在2016年、2017年和2020年，被指在5年內3度大規模白化，屬於告急狀態。建議草案在上個月公布之後，引來澳洲政府不滿。澳洲環境部長蘇珊利(Sussan Ley)當時不點名提到中國，認為有關建議並非基於最新數據，背後有政治動機。

各國對瀕危名錄看法不同

UNESCO於6月底發表草擬報告指出，大堡礁珊瑚數量大幅減少，認為儘管澳洲聯邦和州政府曾作出努力，但改善水質的關鍵目標仍未做到，要求作出更大承諾，尤其急需應對氣候變化的影響，建議將之列入《世界瀕危遺產名錄》。

澳洲一方指，已投放30億澳元，折合約175億港元，保護大堡礁，認為UNESCO沒使用最新數據，近期數據顯示珊瑚白化後已恢復部分生長。澳方又指出，UNESCO於6月中才保證過不會將大堡礁列入《世界瀕危遺產名錄》，現時提出的建議違反正當程序，認為是錯誤的決定，背後顯然有政治因素。

UNESCO各會員國對《瀕危世界遺產名錄》的看法都不相同，有些國家申請列入《名錄》，是為了引起全球關注他們的問題，從而獲得專業的救援；但有些國家則認為是一件丟臉的事。