天安門母親：即使維園無集會 港人總有正義燭光念悼六四

明天是六四事件32周年，支聯會連續第二年不獲警方批准於維園舉行燭光晚會。「天安門母親」發起人之一的張先玲及發言人尤維潔接受電台訪問。張先玲表示，港人能夠堅持悼念至今已不容易，畢竟還是「一國兩制」，現在政府有新冠疫情為藉口，集會容易取消。她坦言未知「一國兩制」還能堅持多久，亦早已想到遲早有一天政府會干涉並禁止港人六四悼念活動，以目前香港狀態，政府認為時機已到，用權力禁止六四集會，也想讓香港人忘記此事，但她相信六四事件都不會輕易被遺忘，即使不在維園集會，港人總會有一枝正義的燭光，以各種形式紀念六四死難者，譴責殺人暴行。

尤維潔則說，現時無法判斷《港區國安法》會否影響到六四晚會，要視乎特區政府如何處理，她是可以理解以公共衛生為由不批准集會，但若因為其他原因而取締集會，是違背人性，強調每個人都有權利譴責當年暴行，政府不應干涉。