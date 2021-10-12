天氣｜圓規緊接獅子山襲港 打工仔極端天氣下工作安排

熱帶氣旋「獅子山」上周吹襲本港，跑馬地樂活道比華利山外牆棚架，上周五(8日)早上不敵強風倒塌，釀成一名女工不治的慘劇。一波剛平，另一波又起，強烈熱帶風暴「圓規」正迫近本港，天文台今日(12日)凌晨已發出三號強風信號。翻查勞工處就極端天氣制定《颱風及暴雨情況下工作守則》，列明在不同暴雨及颱風警告信號下，對僱員上班安排的建議。

黃色暴雨、紅色暴雨、一號風球、三號風球

工作前發出：

⚫ 一般僱員應如常上班

⚫ 如遇到實際困難未能上班(例如因道路阻塞、公共交通服務受影響、水浸或山泥傾瀉)，應盡快通知主管

⚫ 僱主可就個別有需要僱員(例如懷孕或殘疾僱員等)，酌情考慮是否需要上班

工作期間發出：

⚫ 在戶內工作的僱員應如常工作；如僱員(包括輪班制僱員/外勤人員等)遇到實際困難未能往返工作地點(例如因道路阻塞、公共交通服務受影響、水浸或山泥傾瀉)，應盡快通知主管

⚫ 僱主可就個別有需要僱員(例如懷孕或殘疾僱員等)，酌情決定應否提早下班

黑色暴雨

工作前發出：

⚫ 除必要人員外，不應要求其他僱員上班

⚫ 必要人員在安全的情況下按協定的安排返回工作地點上班或繼續於工作地點當值

⚫ 如必要人員遇到實際困難未能返回工作地點上班(例如因道路阻塞、水浸、山泥傾瀉、公共交通服務或僱主提供的接送服務受影響等)，應盡快通知主管如僱主安排的接送服務受到影響及沒有其他可行的公共交通服務，僱主應以僱員安全為先，不應要求必要人員即時前往工作地點

工作期間發出：

⚫ 除非會有危險，否則在戶內工作的僱員應如常工作；如僱員(包括輪班制僱員/外勤人員等)遇到實際困難未能往返工作地點(例如因道路阻塞、公共交通服務受影響、水浸或山泥傾瀉)，應盡快通知主管

⚫ 僱主可就個別有需要的僱員(例如懷孕或殘疾僱員等)，酌情決定應否讓他們在安全情況下提早下班

⚫ 必要人員在安全的情況下按協定的安排繼續於工作地點工作；如另有協定，可在接班人員因實際困難未能返回工作地點上班前繼續當值

八號風球或以上

工作前發出：

⚫ 除必要人員外，不應要求其他僱員上班

⚫ 必要人員在安全的情況下按協定的安排返回工作地點上班或繼續於工作地點當值

⚫ 如必要人員遇到實際困難未能返回工作地點上班(例如因道路阻塞、水浸、山泥傾瀉、公共交通服務或僱主提供的接送服務受影響等)，應盡快通知主管如僱主安排的接送服務受到影響及沒有其他可行的公共交通服務，僱主應以僱員安全為先，不應要求必要人員即時前往工作地點

工作期間發出：

⚫ 當八號預警或八號信號發出，按預先協定讓僱員分批下班

⚫ 一些在返家途中可能遇到較大困難的僱員(包括懷孕、殘疾、須依靠渡輪服務返回居所，或居住於偏遠地區的僱員)，應獲安排優先下班

⚫ 其他僱員按他們返家路程的距離或所需時間分批下班

⚫ 在執行有關安排和應變措施時，主管亦應考慮當時的實際情況(例如交通情況、個別僱員的特別需要等)，作出彈性的處理

⚫ 如有需要，僱員可選擇留在公司，僱主應在工作地點開放合適地方讓他們暫避

必要人員在安全的情況下按協定的安排繼續於工作地點工作；如另有協定，可在接班人員因實際困難未能返回工作地點上班前繼續當值

承建商：三號風球黃雨非撤離工人標準

另外，今次造成一名女工死亡的塌棚意外，工業傷亡權益會今日在電台透露，承建商、僱主及死者家屬昨日召開會議，席間承建商解釋以往即使在風雨下都不會停止地盤工作，而三號風球、黃雨亦非撤離工人的標準，工業傷亡權益會批評對方沒有全面考慮當時環境，只墨守成規跟隨指引，做法不人道。

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