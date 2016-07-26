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天氣｜天文台發出8號信號　預料會在上午維持(10:45更新)
1 小時前
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天氣｜天文台發出8號信號　預料會在上午維持(10:45更新)
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天文台網頁截圖

天文台在今早6時40分，改發8號東南烈風或暴風信號，即預料本港平均風速每小時63公里或以上。

在上午11時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約550公里，即在北緯19.5度，東經109.8度附近，預料向西北緩慢移動，橫過海南島，移入北部灣。

在獅子山與東北季候風的共同影響下，本港普遍吹強風至烈風，西南部高地間中達暴風程度。在過去一兩小時，本港離岸及高地的風勢稍為緩和，但獅子山的外圍雨帶仍然靠近珠江口一帶，會為該區帶來狂風。預計下午本港風力會稍為緩和，天文台將視乎風力情況在下午初時考慮改發3號強風信號。

獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，天文台呼籲市民應做好防風防水浸措施。另外，獅子山亦帶來狂風，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時89、69及64公里，最高陣風分別為每小時116、85及86公里。

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港鐵仍維持服務。(資料圖片)

港鐵仍維持服務

港鐵現時繼續維持服務，港島綫、荃灣綫、觀塘綫維持5分鐘一班車；將軍澳綫來往北角和寶林維持5分鐘一班；來往康城和調景嶺10分鐘一班。至於機場快綫維持30分鐘一班；東涌綫現時每7分鐘一班；迪士尼綫每20分鐘一班。南港島綫現時6分鐘一班。至於屯馬綫現時6分鐘一班車。東鐵綫則來往紅磡和上水6分鐘一班車；來往上水和羅湖6至12分鐘一班車。輕鐵則每15至20分鐘一班車。

至於港鐵巴士，K52A、K12、K14、K17、K18暫停服務；其他路線現時維持15至30分鐘一班車。而港鐵巴士服務將於早上9時40分暫停。

九巴新巴城巴大部分路線暫停服務

九巴方面，除路線S1及S64維持有限度服務外，九巴及龍運所有日間服務將於早上8時30分起暫停服務。新巴城巴除路線B3X、B5、 S1及S52提供有限度服務外，所有日間路線將於上午8時30分起暫停服務。

新渡輪天星小輪港九小輪停航

另外，新渡輪本地航線已經暫停服務。天星小輪來往中環至尖沙咀、及來往灣仔至尖沙咀的渡輪已在7時半停航。港九小輪，中環來往榕樹灣、中環來往索罟灣、中環來往坪洲、坪洲來往喜靈洲的渡輪已在6時許陸續停航。珀麗灣客運，珀麗灣來往中環、珀麗灣來往荃灣的航線、及珀麗灣來往中環的巴士線已經停駛。

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水上樂園今早暫停開放。(資料圖片)

海洋公園水上樂園今早暫停開放

海洋公園宣布，海洋公園及海洋公園水上樂園今早暫停開放。若8號信號於今午1時或以後仍然生效，海洋公園及水上樂園將全日停開。

香港考試及評核局公布，由於天氣惡劣，原定上午舉行的國際及專業考試，將會改期舉行。有關安排將由相關考試機構日內公布。而下午舉行的考試，請留意稍後發出公布。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/天氣｜天文台發出8號信號　預料會在上午維持-288009
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