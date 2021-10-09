天氣｜天文台取消所有熱帶氣旋信號

(更新)天文台在下午2時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台提醒，海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

天文台亦指，熱帶風暴「圓規」正逐漸增強，預料周二後期會影響本港。林靜芝提醒市民不能掉以輕心，由於同樣有相互效應，天氣可以轉變得很快，市民要做好準備。

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一號戒備信號生效。天文台表示，熱帶氣旋獅子山正逐漸遠離香港，本港風勢正顯著緩和。天文台短期內取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台預測，本港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨及狂風，初時局部地區有雷暴，明日大致天晴，日間乾燥，星期二稍後及隨後一兩天風勢頗大，有大雨及狂風。

天文台在凌晨4時40分，改發三號強風信號，取代八號東南烈風或暴風信號。

天文台︰發熱帶氣旋警告信號根據數據及科學基礎考慮

對於外界質疑，上周五的天氣很惡劣，雨勢更大，天文台為何不發8號風球，天文台解釋，熱帶氣旋警告信號主要視乎風力並基於預測去定，雨方面則用暴雨警告信號去記錄。明白市民的感受，但強調根據數據及科學基礎，一定以市民安全為考慮，根據最新資料不斷評估。天文台會在每個熱帶氣旋過後，都會在預報及信息發放等方面作出檢討。