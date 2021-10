天網恢恢|美地產大亨鬼拍後尾枕 自爆殺人 判囚終身兩日後染新冠命危 (有片)

美國78歲地產大亨德斯特(Robert Durst)堪稱傳奇,不是在於他如何富有,而在於他一生捲入3宗殺人案,包括其失蹤數十年的妻子,懷疑被他殺死。德斯特日前因涉嫌殺死好友罪成,被判囚終身,兩日後又確診感染新冠肺炎命危,須使用呼吸機。惹外界關注的一件事,還包括他於2015年時無端自爆殺人,隨即被捕。

德斯特被懷疑殺死 妻子 好友 鄰居共3人

德斯特上周四被裁定於2000年12月近距離槍殺好友伯曼(Susan Berman)。案情指,伯曼因欲向警方透露涉及德斯特失蹤妻子的內情,而被德斯特滅口。德斯特妻子麥科馬克(Kathleen McCormack)於82年失蹤,調查人員懷疑她被德斯特殺害,惟一直以來缺乏證據起訴。

據報,德斯特殺死好友伯曼後,逃至德州扮成一名啞婦掩人耳目,但2001年被鄰居布萊克(Morris Black)悉破身份。布萊克其後被殺及肢解,德斯特因此被捕,但最終以自衛為由,成功脫罪。

德斯特接受HBO訪問後 未除米高峰 自言自語爆料

及至2015年,德斯特再次被捕,今次是涉嫌殺死好友伯曼,而時值HBO頻道播出有關他及其所涉爭議的紀錄片。紀錄片最後一集,播出德斯特在訪問後,未有脫下米高峰,在洗手間自言自語說「我幹了甚麼好事?當然是殺光他們。」(What the hell did I do? Killed them all, of course.) 德斯特在這集播出前數小時被捕。

坐輪椅出庭的德斯特,早前被判一級謀殺罪成,不得假釋,上周四宣判刑期。律師表示,「我未見過他氣色那麼差」,「他在庭上已非常非常病」。德斯特在判刑後兩日,確診感染新冠肺炎入院,靠呼吸機「吊命」。

德斯特06年獲5億 與家族企業斷絕關係

德斯特家族的地產王國Durst Organization,由從波蘭移居美國的爺爺約瑟(Joseph Durst)創立,《福布斯》估計截至去年底,家族總財富為81億美元(約631億港元)。德斯特於2006年獲6,500萬美元(約5億港元),與家族及企業斷絕關係。

