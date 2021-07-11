太空旅遊｜征空成功布蘭森寄語年輕人追夢 貝索斯下周啟程︰我等唔切啦！(有片)

維珍集團70歲創辦人布蘭森(Richard Branson)周日成功乘搭旗下維珍銀河(Virgin Galactic)的太空飛機升空，抵達大氣層邊緣感受無重狀態後，安全返回地球。他發表感言時說，自己與無數小孩一樣夢想是上太空，如今終夢想成真，寄語年輕人別放棄追夢。

布蘭森自兒時起已夢想上太空，花了17年和逾7.2億英鎊(約77億港元)研究民間太空飛機，他於本港時間周日晚約10時40分，在新墨西哥州的「美國太空港」 (Spaceport of America)起飛，夢想成真。

布蘭森與5名員工參與今次試飛，由噴射動力母機「伊芙號」(VMS Eve)將太空飛機「團結號」(VSS Unity)載至約13公里高半空，後者點燃火箭引擎脫離，並進一步飛至距地面約85公里的地球大氣層邊緣，讓一眾「團友」經歷3至4分鐘的無重狀態。今次是團結號首次「滿座」飛行，最終安全飛返太空港。整個行程歷時個多小時，而團結號由脫離母機至降落，佔當中約15分鐘。

「我曾是眺望星空 懷著夢想的小孩」

布蘭森降落後發表講話，稱「像大部分孩子一樣，我小時候已夢想此時此刻，但仍無法預估從太空望向地球的景色，那實在太美妙了」。他其後發布在團結號上的片段，他在機艙內說︰「致地球所有小孩，我曾是個眺望星空，懷著夢想的小孩。如今我是個在太空船裡的成年人了，跟無數其他了不起的成年人一樣，俯瞰著我們美麗的地球」，「致下一代的追夢者，若我們也做得到，去想想你可以達成甚麼(夢想)吧」。

較早前率先宣布下周二(20日)將與弟弟乘坐旗下藍色起源(Blue Origin)飛船，前往太空邊緣的另一富商、亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯，雖然被布蘭森搶飲頭啖湯，但仍大方恭賀對方，並稱正急不及待加入這個「太空旅行俱樂部」。藍色起源的載人飛行目的地，為離地100公里的「卡門線」(Karman line)，其被國際視為大氣層與太空的真正交界，較維珍銀河團結號今次旅程的85公里為高。