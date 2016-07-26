奧巴馬指中俄領袖無出席COP26令人沮喪

美國前總統奧巴馬批評中俄兩個氣體排放大國的領導人，未有到蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國氣候變化大會(COP26)，令人沮喪。

奧巴馬在大會上發表演說，他指看到世界上最大的兩個排放國，中國和俄羅斯的領導人無參加格拉斯哥的會議，令人沮喪。他又指，中俄兩國的減排計劃，未有反映溫室氣體問題的嚴重性，以及希望維持現狀是危險的，令人遺憾。

批評共和黨對氣候變化袖手旁觀

被視為2015年《巴黎氣候協定》重要推手的奧巴馬又指，《巴黎氣候協定》為減排策略訂立框架，但此後未有進展，前總統特朗普在任內決定美國退出《巴黎氣候協定》，令他不高興。

奧巴馬不點名批評共和黨，指自己當年任內，同現任總統拜登都面對一個事實限制，就是兩個主要政黨其中一個不單袖手旁觀，更對氣候科學展現敵意，令氣候變化成為黨派問題，他強調無論自然、物理及科學都不在乎黨派。

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