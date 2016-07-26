奧運效應？｜馬路踩滑板跌倒 沙田男險捲巴士底 (有片)

東京奧運剛剛結束，港隊今屆取得1金2銀3銅的破紀錄佳績。惟未知是否受到奧運效應影響，今日有網上片段顯示，一名沙田男子在馬路上尾隨一輛巴士練習踩滑板，結果不慎失足跌倒，險象萬分。常言道：「馬路如虎口」，大家做運動時要小心選擇場地。

該片段長約40秒，顯示一名無戴防護裝備、穿着藍綠色上衣、杏色短褲的男子於沙田秦石村附近馬路上，尾隨一架巴士踏電動滑板，其後疑因巴士減速，他收掣不及，不慎失足跌倒，頭部差點捲入巴士車底，驚險萬分，而據片段的右上角顯示，事發在今早8時許。

網民嘲為殘奧備戰

不少網民看過影片後都留言，有人直指該男子馬路上踩滑板非常危險：「後面架車剎唔切撞到佢，唔單止佢gg(命危)，仲連累埋個司機。」不過，更多網民不齒於該男子的行為，嘲諷他想參加傷殘奧運會：「香港殘奧隊備戰中，獎牌希望」、「為殘奧備戰，加油！」、「呢位選手為爭取參加第一屆腦殘運動會作積極備戰。」

根據本港《道路使用守則》，只有駕駛車輛及單車才可以在道路上行駛，並必需遵守相關的規例和指示。

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