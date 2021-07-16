奪命暴雨 西歐水災逾180死 生還者:如海嘯來襲

西歐上周發生的水災昨增至184人死亡，當中157人來自德國西部，為該國近60年來最大自然災難。除了西部，德國南部巴伐利亞州的貝希特斯加登也降暴雨，昨有最少一人死亡。同受雨災的比利時，有生還居民形容洪水湧入屋時「像海嘯」，水位不斷上升，一家逃到屋頂，見到一間又一間房屋倒下，居民跌落水中。

42歲的布拉瑟爾稱，他當時與妻子和兩名兒子在家裡，晚上洪水突然湧入屋，一家走到樓上，但水位持續上升，最後要逃到屋頂，「我們開始見到建築物倒塌，居民在屋頂上，隨著建築物倒下，也跌進水中」。布拉瑟爾一家最後從屋頂過屋頂逃生，最終走到一個聚了15人的屋頂，等了數小時救援人員駕著一艘小艇到來，先救走兒童。布拉瑟爾等了9小時，最後是兒子好友的父親前來，走到屋頂救他們。



德國政府逾27億助災民

德國科隆以南的阿爾魏勒(Ahrweiler)為重災區，該處約有110人死亡，隨著洪水退卻，救援人員清理現場，恐死亡人數會上升。有39歲居民見到住屋連辦公室嚴重損毀，也不知下一步怎樣，這是他至今遇過最糟的事，唯一慶幸是他和家人均安全，但鄰居的叫喊聲不時浮現腦海裡。另有食店老闆慨嘆說，繼疫情後，再遇上災難。德國財長肖爾茨表示，政府準備好撥出逾3億歐元(約27億港元)協助災民。