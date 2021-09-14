好去處｜奧海城體育展覽 「親身」與何詩蓓蘇樺偉較勁

由團結香港基金及香港地方志中心主辦，以及信和集團贊助的「志氣凌雲—香港體育紀行展」展覽，即日起至10月3日在奧海城舉行，並在今日舉行開幕禮。展覽透過一系列珍貴圖片，展示本地運動員從上世紀30年代至今，曾在國際重要體育賽事上贏得的驕人成績，重現香港的體育歷史發展，以及介紹運動員的勵志故事，啟發和鼓勵香港人發揮運動員的奮發精神。

展覽將分為兩部分，包括「歷史長河」及「迎向勝利」。「歷史長河」將透過一系列珍貴圖片，記錄香港1930年至今的體育發展及成就；「迎向勝利」則會聚焦介紹香港回歸後多位傑出運動員及其「金句」。

好去處｜設劍擊互動體驗區 「車神」黃金寶分享奮鬥史

展覽亦設有劍擊互動體驗區，讓市民親嘗運動當中的樂趣，並提供創意運動情景打卡裝置，增加互動，而在本周日(19日)更邀請「亞洲車神」黃金寶出席分享會，與市民分享他作為運動員時的奮鬥經歷及冷知識。至於早前出戰東京奧運港隊羽毛球「一哥」伍家朗，以及東京殘奧銅牌得主陳浩源，會於本月26日出席首個「撃拍」見面會，與市民作一次近距離接觸。

好去處｜限時劍擊取分可獲精美紀念品

場內特設多項運動互動體驗遊戲區供市民免費參加，讓市民認識劍擊，體驗劍擊樂趣，在限時內以劍擊中感應器即可取分，獲指定分數，更可獲精美紀念品。此外，場館亦提供多個創意拍照打卡裝置，包括「幻視藝術拍照區」，令你可「親身」與奧運「混血女飛魚」何詩蓓及「飛人」蘇樺偉同場較勁，讓小朋友拍出活力十足的相片，最後更可踏上奧運頒獎台上，感受勝利一刻，享受得獎的榮耀。

好去處｜展出運動員致勝裝備 包括張家朗李慧詩劉慕裳戰衣

此外，香港體育學院對今次展覽十分支持，借出不少運動員訓練或比賽的裝備作展示，極其珍貴。其中包括「劍神」張家朗在2016年亞洲劍擊錦標賽時，當時披掛上陣的花劍電衣、「女飛魚」何詩蓓訓練時候的游泳裝備、「牛下女車神」李慧詩的彩虹戰衣、空手道運動員劉慕裳於第十三屆亞洲空手道錦標賽奪銀穿過的比賽袍、前「亞洲車神」黃金寶在國際賽事所用的單車、輪椅劍擊世界冠軍余翠怡在國際賽事所用的劍，均極具紀念價值。

今次開幕禮主禮嘉賓包括港隊輪椅劍擊運動員「七金劍后」余翠怡、行政會議召集人暨香港地方志中心執行委員會主席陳智思、民政事務局局長徐英偉及立法會議員馬逢國等。