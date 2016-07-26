媽媽打疫苗後餵母乳 台女嬰身亡或因嘔奶窒息

台灣雲林縣虎尾鎮有新手媽媽接種阿斯利康新冠疫苗後，餵2個月大的女兒喝母乳，未料約4小時後準備再餵女兒時，發現女兒已無呼吸，嘴邊有一攤滲血奶泡。家屬質疑女嬰死亡與疫苗有關，但法醫初步驗屍後認為，可能是嘔奶窒息，將剖驗確認死因。

台灣傳媒報道，該名30歲姓蘇女子因在殯儀館工作，屬高風險人群，符合接種資格，前日下午4時打疫苗後，傍晚6時許回到家中，先餵女兒喝奶粉，晚上擠母乳存放雪櫃，再於當晚11時用奶樽餵女兒喝母乳，待女兒打嗝後才睡覺，未料昨凌晨約3時發現女兒出事，急忙報警。女嬰抵達醫院前已無生命跡象，搶救後不治。

蘇女表示，女兒一向健康，無先天性疾病，僅偶爾有小兒脹氣，當晚喝母乳後睡得很安穩，發現出事時，床鋪、衣服都無掙扎痕跡，而自己接種前曾詢問醫護是否需要停止餵母乳，但醫護指不用，上網搜索亦不見有類似提醒或個案。她表示，希望政府在查清死因前，呼籲哺乳期婦女接種後暫停餵母乳，以免同類情況再發生。女嬰外公則質疑，若外孫女是嘔奶窒息致死，不應該「吐血」。警方已檢走女嬰平時喝的奶粉、雪櫃中的母乳等化驗。

中央流行疫情指揮中心表示，會與專家討論是否暫緩為哺乳期婦女接種，而目前外國無任何提示指哺乳期婦女不適合接種。台灣母乳哺育聯合學會發聲明，對事件表示遺憾，但強調在接種阿斯利康疫苗最多的英國，並無哺乳期婦女接種後導致嬰兒死亡的報道，世界衛生組織亦指哺乳期婦女可接種阿斯利康疫苗，接種後無需停止哺乳。該學會認為，應詳細調查女嬰死因，避免引發哺乳期婦女恐慌。

台中醫院小兒感染科主任陳敏恭亦稱，阿斯利康疫苗「全世界都在打」，台灣很後期才打這款疫苗，而到目前為止，國際上都無接種後餵母乳導致嬰兒猝死的報道，今次事件時間上太巧合，令個案「有點尷尬」。



專家推斷胃壁腐蝕血奶滲出

當地著名法醫高大成更斷言，「100%不可能是疫苗造成」。他解釋，採用腺病毒載體技術的阿斯利康疫苗是一種無攻擊能力的疫苗，接種後只在體內誘發免疫反應，就算疫苗能透過母乳進入嬰兒體內，2個月大的嬰兒免疫系統尚未成熟，不可能出現過敏反應。他推斷，女嬰被發現時可能已死亡超過3小時，胃壁遭到腐蝕，血液伴隨奶從胃部逆流滲出嘴角，故不排除是嘔奶窒息，或者撞擊到頭部、頸部等重要部位，又或者有先天疾病，只要解剖就可以釐清死因。