子女移民 長者情緒受困 協會︰5至7月已接69宗

近期多國政府為港人提供新簽證及移民計劃，令市民過往移民由「從長計議」，變得「一蹴而就」，但家人突然其來的改變，留港長者或無所適從。長者安老協會社工督導員蔡詠貞(圖)指，今年截至上月28日共接獲92宗涉及移民的求助個案，單是5至7月共69宗(5月29宗，6月及7月各20宗)，平均每月逾20宗，較1至4月每月平均6宗明顯上升。蔡指，長者因子女移民情緒受困，憂自己未能自理、感孤單及失眠，亦為擔憂子女未能適應移民後的新環境。



一名有抑鬱症求助長者指，自己「一手湊大」的孫兒將與子女移民，長者情緒倍受困，更加劇情緒病情，並透露擬待孫兒移民後自殺。協會即時提供情緒支援，聯絡長者家人並提供短期輔導，暫時情況穩定。



明愛專上學院社會工作高級文憑高級講師賴建國表示，若計劃移民但留父母在港應盡早通知長者，讓他們有心理準備及安排生活上的支援。另外，在離港前教導長者熟習電子通訊軟件並在生活中實行，盡早適應透過網絡視像通訊。賴建國認為政府現時對長者的支援並不足，包括送飯、家居清潔、物理治療等，認為將來應增加人手支援獨留在港的長者。另外，協會亦建議委託至少一名在港家人或朋友作緊急支援。



協會平安鐘推出「千里顧」服務，團隊每月2次主動與參與服務的長者就健康心理、社交、安全及治理等加強照料，並會每周開會綜合情況再報告，讓遠居外地或生活忙碌的家人掌握長者情況。