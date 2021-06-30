孟晚舟案｜《彭博社》：僅1%機會逃過引渡

華為副董事長孟晚舟引渡案，有關司法程序的審理結束，預計當地星期三正式審理引渡申請，預料秋季將作出裁決，孟晚舟是否會被引渡到美國。《彭博社》回顧加拿大引渡案審判的歷史數據，稱孟晚舟逃脫引渡的幾率僅有1%。

孟晚舟的辯護律師Tony Paisana 早前對法官表示，若允許孟晚舟引渡至紐約面對詐欺指控，將使美國當局做出更多不當請求。他說，美國「不是維護全球秩序的老大哥」，強調停止引渡孟晚舟才是修補美加濫用職權的唯一補救措施。代表美加政府的檢控一方表示，兩國政府和執法部門並無不當行為，強調孟晚舟獲公平審訊，反對終止引渡程序。

《彭博社》分析，如果參照歷史，根據加拿大司法部的數據，在2008年以來收到的798份美國引渡請求中，加拿大隻拒絕或放棄指控8份，其中，美國撤回了40起訴訟。推算孟晚舟成功逃過引渡的機會只有1%。

加拿大引渡法專家和刑事律師Gary Botting認為，孟晚舟如果勝訴，將極其矚目，因為非常罕見；如果孟晚舟敗訴，將證明美國有權追究被告、犯罪發生地點和受害者與美國沒有關係的案件，無論如何，這都將成為一個先例。

加拿大只是判決是否准予引渡

今次引渡案審理的是引渡程序是否合法，只是判決是否准予引渡。報道指，如果判決結果是准予引渡，那麼案件將轉交加拿大司法部長兼總檢察長來完成引渡程序。若司法部長決定完成引渡程序，外界普遍預測孟晚舟一方會提起上訴。屆時案件可能會持續多數年。若法官或者司法部長決定終止引渡程序，被引渡人孟晚舟能立刻獲得自由。

孟晚舟引渡案最後一輪聽證會將持續到8月20日。英屬哥倫比亞省最高法院副首席大法官Heather Holmes將作出裁決。

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