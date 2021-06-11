學以致用 日灑雨淋體驗漁民工作 00後 : 因對海洋的熱愛

提到「00後」的「港女」，或有人聯想到的嬌生慣養、十指不沾陽春水的模樣；年僅21歲的科大女生王顥潣不單不怕日灑雨淋，並「經得起風浪」，年初參與實習計劃，在寒冬酷暑的天氣下，在西貢榕樹凹對出海面上「浮浮下」的魚排，每天朝10晚5，由搬運一袋袋20公斤飼料，到餵魚和劏魚等工作均「一腳踢」，養殖場的老闆林子龍亦大讚她的表現比預期中更有熱誠。



位於西貢榕樹凹對出海面的「本土養殖」，在一萬呎魚排中養殖逾15萬條本地魚，包括鱸魚、黃立倉、懵仔魚、泥鯭等。「本土養殖」3年前開業至今，只有老闆林子龍及一名漁工打理。林子龍今年首度參加了「未研香港」計劃並提供兩個實習名額，其中一名實習員工便是現就讀科大生物化學及細胞生物學三年級的王顥潣。



漁民需長時間在戶外工作，給人印象皮膚黝黑，在講求女人要美白的年代，很難想像有二十出頭的女子有興趣入行。王顥潣笑指，選擇到漁排工作是想體驗漁民生活。除因她自細對海洋的熱愛，亦希望保留香港漁業的特色，「香港明明好有條件發展漁業，但眼見已經發展咗好多二、三層產業，偏偏最基本嘅第一層最斷層，即使香港有再多發展，都冇左自己獨特嘅文化，我希望自己做緊嘅嘢可以改變呢個現象，保留香港特色。」



養殖場除養魚外，亦有自家產品，將魚劏好急凍密封，運到指定零售點出售，王顥潣日常除搬飼料和餵魚外，更要「見血」落手劏魚，最深刻是有一次寒冬時，加上正值實習初期，搬運飼料時不慎「連人帶貨」掉落海。她透露，不少人認為香港漁業是息微行業，工作又辛苦，但她到漁排工作卻獲家人支持。



讀生物化學及細胞生物學的她亦有想過怎樣在漁排內學以致用，但她指，老闆靠自學在養漁時已加入不少科研技術，並笑指「與其話自己用科學知識幫老闆，不如話自己在老闆身上學到唔少嘢」，更直言老闆是其啟蒙老師，在養魚研究上對她的啟發不少，故在3個月的實習完結後主動要求留在魚排做兼職，未來希望修讀養殖系碩士，深造及研究養魚技術。



她透露實習完結後，已策劃了一個有關種植海蘆筍的項目。她指，地球淡水資源有限，於是研究在海水「水耕」的可行性，而海蘆筍正是於海水生長，加上營養價值高，可供人食用，亦可作飼料之用。項目現已於魚排試行，早前播種現已萌芽，她亦在社交媒體開設專頁宣傳推廣項目。



林子龍指，因「未研香港」推廣本地製造業，與他的理念相同而參加計劃，但笑稱當初知悉是招募年輕實習生，他「預咗湊囡」，但「人不可貌相」，實習生表面嬌滴滴，表現卻出乎意料的「有心」，令他十分驚喜。