學校課堂 師生接種率各七成 可恢復全日面授課

莘莘學子過去一年多經歷停課、上網課和半日面授後，新學年有望回歸過往的校園生活，全日制面授課堂。教育局宣布，中學教師和學生若分別達七成新冠疫苗接種率，將可恢復全日面授及午膳，安排亦可適用於特定符合比率的級別，而教職員及興趣班導師、義工等經常出入校園人士，下月起須打針或自費定期檢測。

下月1日踏入新學年，有關學校的防疫措施亦有新改變。教育局長楊潤雄表示，新學年仍以半日面授課為基礎，但了解到很多學校都想盡快回復校園生活，故當局亦容許教職員和學生各達致七成接種率的學校，恢復全日面授課堂、在校午膳和課外活動，安排亦可適用於個別學生接種率達七成的級別。至於已打針的學生在半日課後，亦可留在學校進行非學術的課外活動，楊潤雄解釋若只有部分人能在下午上學術課，會對沒有打針的學生不公平，故提供有關彈性安排，並指最高風險環節是除口罩食午飯。



不打針每14日定期自費檢測

特首林鄭月娥昨亦宣布，下月1日起所有中、小學、幼稚園和特殊學校職員，必須接種疫苗或每14日定期檢測。檢測費將按公務員相同安排，由相關職員自費做檢測。楊潤雄進一步指出，除學校直接聘用的教職員外，其他提供到校服務或經常出入的人士，如興趣班導師和義工等，同樣要遵從有關規定。被問到違規教職員有何後果時，他指學校可按《教育條例》、《資助則例》、《僱傭條例》或僱傭合約等，以校本機制採取適當行動，又相信教職員會本著保護學生而配合。

本身是中學校長的教聯會副主席鄧飛在一個電台節目表示，看不到學術與非學術活動在防疫措施上的分別，認為已打針學生遍布不同班級，不能說「你有打疫苗所以有資格參與某啲活動」，反而製造另一種不公平，又指安排亦對學校行政上構成不便。對於政府要求教職員打針或定期檢測，他形容安排「遲到好過冇到」。