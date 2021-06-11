學童打針 12至15歲今起可預約 學校接種率高可全日面授

復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲後，港府昨公布12至15歲學童的接種安排，他們分別可自行往社區疫苗接種中心、由政府安排包車往接種中心，或集齊約300人後派外展隊到校接種。其中，社區疫苗接種中心今日起接受預約，最快可在下周一端午節當日打針。教育局指，學校接種率達七、八成後可恢復全日面授，不同學校會視乎接種率而享不同的防疫措施放寬。

新冠疫苗接種計劃昨踏入第105日，單日有3.8萬人打第一針，累計163.6萬人已接種最少一劑，佔適齡人口24.9%。政府昨公布，約24萬名12至15歲學童，最快下周一端午節(14日)開始，可在取得家長同意書後接種復必泰疫苗。他們可以自行預約到24間社區疫苗接種中心打針，相關網站今早9時起開放預約。

此外，學校本月21日起亦可向政府預留接種中心特定時段，由政府以專車接送師生打針。若學校有最少1,500方呎場地並集齊最少300人，當局可安排外展隊到校接種。公務員事務局長聶德權稱，服務會由現時營運接種中心的醫療團隊提供，安排與目前到企業外展接種相若，至於未達300人的學校「就可能要再排」。

衛生防護中心轄下科學委員會前晚建議，學校在接種率達七、八成後，就有條件恢復全日面授課堂，已打針學生亦毋須戴口罩。教育局長楊潤雄昨表示，當局會循此方向考慮，但具體的執行和運作，則仍須視乎屆時整體疫情發展，當局未來會諮詢專家意見，惟強調「有打針同冇打針一定有分別」。談到放寬校園活動與接種率掛鈎會否造成反效果或歧視，他指打針是保護自己、家人和實踐社會責任，「唔好擴大到諗歧視。」

楊潤雄又指，沒有評估師生及家長的反應，僅指愈多人接種愈好，認為若全港市民齊心接種，提升群體免疫力，日後疫情受控後就更有條件恢復學校正常活動。至於未接種的教師，他稱正研究以定期檢測替代。

29間社區疫苗接種中心將在9月底關閉，聶德權指日後仍有部分私家診所和醫療機構提供疫苗，惟數量肯定不及現時，而且會主要照顧長期病患或個人情況致現時未能打針的人士，促身體狀況良好的市民8月底前應打第一針。他又說，接種計劃目前由政府主導，疫苗仍然免費提供，惟會不時檢視和調整安排。

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