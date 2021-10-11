定期檢測｜機場周四增設社區檢測中心 即日起接受網上預約

現時所有特定群組的機場員工，包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機/過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，均需要7日進行一次新型肺炎病毒檢測，非特定群組的機場員工亦須每3日或14日檢測一次。政府今日(11日)宣布，機場地面運輸候車室將於周四(14日)重陽節當日，新增一間社區檢測中心，以進一步便利在機場工作的市民接受檢測，服務將由金域檢驗(香港)有限公司承辦。

檢測中心鄰近機場巴士站

當局指，該社區檢測中心將在周四上午8時起投入服務，所有市民均可到該中心進行檢測，形容其位置鄰近一號客運大樓及機場巴士站，方便機場員工前往進行檢測，以配合頻密的檢測規定。

高危群組或加密檢測次數

政府發言人表示，將來如有需要，目前機場員工的檢測頻率亦可能會加密。同時，政府亦正考慮增加特定群組定期檢測的頻次，特別是殘疾院舍和安老院舍人員、醫療機構人員等高風險群組，以及機場人員、指定檢疫酒店員工、指定檢疫酒店專車員工、在過境口岸工作的人員、凍房從業員、船舶服務業人員等高暴露群組，以加強防範第五波爆發時感染個案在社區快速傳播，達致「早發現、早隔離、早治療」並及早切斷傳播鏈的目標。

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