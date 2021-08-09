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將軍澳落雹｜清水灣男游水疑遭雷劈　昏迷送院後不治 (更新)
1 小時前
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將軍澳落雹清水灣游水被雷劈
將軍澳落雹｜清水灣男游水疑遭雷劈　昏迷送院後不治 (更新)
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一名男子在清水灣綠蛋島游水懷疑遭雷劈，昏迷送院搶救後不治。圖為綠蛋島。(網上截圖)

西貢區的將軍澳中午受天氣影響落暴雨及冰雹，而在西貢的清水灣綠蛋島，有男子在對開海面游水時，懷疑被雷劈中昏迷，他送院搶救後證實不治。

事發約下午2時，警方接獲報案指，有人於清水灣綠蛋島對開海面游水時，懷疑被雷劈中昏迷，水警趕赴現場，將事主救起送往對面水警基地，然後由直升機送往東區醫院救治，其後證實死亡。

疑偕妻划獨木舟   避雷雨改路中招

現場消息指，該名男子與妻子一同划獨木舟，接近龍蝦灣附近時，惟由行雷閃電及下雨，遂改往綠蛋島暫避並求援。其間發現有船經過，以為是救援船隻，丈夫隨即落水游近船隻，不料被雷劈中昏迷。

據天文台資料，約在下午1時發出局部地區大雨提示，指西貢區的將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，雷暴警告亦同時生效，與此同時，天文台又指，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響，呼籲市民盡量留在室內。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/將軍澳落雹｜清水灣男游水疑遭雷劈　昏迷送院-285122
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