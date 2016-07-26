小兒科｜戰勝先天腳掌內翻 3個月大B女除矯形腳套打卡萌爆

英國北威爾斯(North Wales) 14周大B女羅絲(Rosie)頑抗其先天性疾病的力量之強，令人驚訝。22歲母親勞倫(Lauren)對《每日郵報》表示，她懷孕20周接受掃瞄檢查時，發現女兒先天性腳掌內翻，一直擔心她往後無法正常走路，及至女兒出生後11天，便按醫生建議給她戴上矯形腳套，冀能令腳掌變直。

可是，羅絲隨著日子換了12次腳套，矯形治療也沒有絲毫進展，勞倫便憂心起來，決定送女兒到另一間醫院接受矯形，結果只戴4次腳套，腳掌便明顯變直，無需再戴，之後再接受腳跟腱(Achilles Tendon)手術，令腳掌放鬆。

羅絲上周三除下矯形腳套後，勞倫就用16個腳套圍住小女兒拍照留念，只見B女笑意盈盈，精伶趣緻。勞倫說：「羅絲康復得這樣快，我覺得很驕傲……醫生告訴我，一旦矯形失敗，她可能無法走路，但她就是這樣一個奇蹟小女孩，可以無需再戴(矯形)腳套。」矯形療程的下一階段是，羅絲之後的12周還要繼續穿上連著兩腳的特製鞋子來固定腳形。

勞倫希望以女兒的抗病經歷勉勵其他家長，若子女有先天性腳掌內翻，也不必太擔心，因為羅絲可在短時間內康復，其他孩子同樣可以。