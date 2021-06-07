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屯馬綫｜本月27日全綫通車　新月台設冷氣洗手間本月20日啟用
2021-06-07
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屯馬綫｜本月27日全綫通車　新月台設冷氣洗手間本月20日啟用
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乘客在新月台可跟隨指示前往乘搭東鐵綫。(鍾式明攝)

屯馬綫全綫將於本月27日通車，紅磡站新月台亦會於本月20日啟用，西鐵綫將改以紅磡站新月台接載乘客。港鐵於紅磡站新月台舉行記者會，車務營運總管黃琨暐指，明白公眾關注紅磡站結構安全問題，港鐵已完成相關法定檢測，並已獲審批，現時重點是怎樣令屯馬綫運作得最好。

黃琨暐指，在新月台乘客轉綫將有新安排，本月20日新月台啟用後，乘客在東鐵綫月台下車後，要乘電梯到車站大堂，經走廊到新月台的西鐵綫上車。東鐵綫會有藍色指示，西鐵綫會有紫色指示，而到本月27日屯馬綫全綫開通後，會以啡色指示屯馬綫月台方向，港鐵亦會安排人手協助指示。至於未來轉綫的人流量，由於新綫開通後，乘客轉車選擇會增加，會留意乘客出行模式轉變。

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列車載客量顯示器將以3顏色代表不同載客量

黃琨暐又指，紅磡站新月台除了裝有幕門及冷氣外，亦有列車載客量顯示器，將以3種不同顏色，代表不同的載客量，並設有洗手間。月台各處亦有特別設計，包括玻璃欄杆有紅白藍尼龍袋花紋設計。車站大堂亦會提升設施，包括重新佈局，採用白色設計，令大堂更光猛及時尚，亦增加出入閘機及三合一售票機的數量。車站不同位置亦放有行李石雕。

指東鐵綫過海段明年首季開通好大挑戰

港鐵表示，屯馬綫新月台下面亦有一層新建月台，將會在未來東鐵綫過海段開通後使用，被問到東鐵綫過海段能否如早前目標於明年首季開通，黃琨暐說有好大挑戰，重申項目仍有兩個關鍵工程未完成，團隊將盡能力，希望盡早開通。

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屯馬綫本月27日通車，新月台設冷氣洗手間本月20日啟用。(鍾式明攝)
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車站不同位置亦放有行李石雕。(鍾式明攝)
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月台各處亦有特別設計。(鍾式明攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/屯馬綫｜本月27日通車　新月台設冷氣洗手間本月20日啟用-270898
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