工聯會指外賣員自僱形式受聘不獲勞工法例保障

近年外賣平台興起，不少人因疫情下經濟轉差，加入外賣平台做「車手」或「步兵」。工聯會召開記者會表示，網上外賣平台的外賣員普遍以自僱方式運作，他們遭剝削及勞工權益不獲保障，如多處於「無受僱之名，卻有受僱之實」，亦沒有最低工資及工傷補償保障，促請政府盡快研究「零工經濟」，解決僱傭身份判定問題，以及立法設置發牌制度規管。

工聯會立法會議員陸頌雄透露，在上月底親身到其中一間外賣平台Foodpanda做外送員，在3小時內接獲4張單，賺取120元。但他慨嘆工作極為辛酸，工作也很大壓力，不時留意電話以防錯過訂單，而指定送單時間又極短，為趕忙送餐險些受傷，透過3小時工作體會到外送員為求趕單，挺而走險包括衝紅燈或在行人路上踩單車。

陸表示，網上外賣平台以演算法管理方式，以操控外送員的行為及服務質素，例如服務評分、接單率、完成量和完成工作的時間等數據，再用大數據分析調整訂單數目及收入水平，及實時監控他們的工作，如Foodpanda及Deliveroo會對接單少的散工，減少他們每張單的服務費等。他強調，這些外賣平台以自僱方式招攬人手，但他們並非完全自僱人士，而是受平台控制的「自由工作」。

工聯會認為，目前香港網上平台外賣人員的勞動權益沒有受到應有的保障。根據警方公布的本年首季交通意外數字，771宗電單車交通意外中有94宗與外賣速遞有關；數字顯示外送員受傷情況愈趨嚴重，但卻沒有勞工保險的保障。此外，外送平台大多只為外送員購買個人意外或人身意外等保險，當中Foodpanda的意外死亡或永久傷殘僅得10萬元，是3大平台中最差，但同一平台的台灣分部的賠償則達83.8萬元。