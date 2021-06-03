工聯會：多名市民墮投資騙局 最高一宗投資虛擬貨幣損300萬元

工聯會過去一年收到50多宗涉及虛擬貨幣及手機投資應用程式騙案苦主求助，事主損失合共約1650萬元，單一案件最大損失達300萬元，涉及一名70歲的退休人士投資虛擬貨幣。

一名損失約3.6萬元的市民表示，去年9月在社交平台認識聲稱在內地從事代購的女網友，游說他加入一個投資手機應用程式開設投資戶口，並跟隨投資公司職員指示，存款到指定銀行戶口作「入場費」。他透過代購家居用品及玉石等賺取佣金，每宗交易佣金不多於0.4%。他透露起初能賺取少量現金，便在對方遊說下，招攬近300人加入投資。不過到去年12月下旬，程式上顯示他的結餘歸零，騙徒亦途去無蹤。

在同類騙案損失約21萬元的退休人士指，在朋友介紹下參加一間投資公司的投資講座，對方聲稱一款名為「幸運幣」的虛擬貨幣有升值潛力，聲稱該虛擬貨幣由日本政府監管，「高回報、低風險」，以不同名目要求他付款，包括購買以虛擬貨幣結算的預付卡、換取積分免費旅行及自助餐等。最終對方聲稱涉案虛擬貨幣未能成功上市，但一直未有退回投資款項。而因投資「幸運幣」損失最多的個案，是一位70歲退休人士，涉款達300萬元。

工聯會立法會議員麥美娟指，騙徒多以退休人士或家庭主婦為目標，「度身訂造」投資陷阱，騙取他們的積蓄，而受害人一般害怕子女知情而不願透露，呼籲市民投資前要同家人商討，別隨意向可疑人士交出個人資料。