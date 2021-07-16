巴西總統頻道部分影片下架 YouTube：散佈疫情不實資訊

影片分享平台YouTube表示，巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的頻道上，有部分影片散播關於新冠疫情的不實資訊，已移除相關影片。

YouTube表示，任何影片聲稱羥氯喹等藥物有效治療新冠病毒，或質疑戴口罩防疫的內容，平台都不會允許，在仔細檢視博爾索納羅的影片後決定移除。

博爾索納羅的辦公室未有回應事件。

去年有影片被指與衞生專家建議不符而下架

自疫情於巴西傳播，博爾索納羅一直公開質疑新冠病毒的嚴重性及新冠疫苗的效用，他反對實施防疫措施，包括封鎖及戴口罩等，他亦吹捧抗瘧疾藥物羥氯喹能有效治療新冠病毒等，惟巴西疫情持續嚴峻，引發當地多次大規模示威，抗議他抗疫不力，並要求他下台。社交媒體Facebook及Twitter去年亦曾將博爾索納羅的影片下架，指影片內容與全球衞生專家的建議不符。

巴西至今累計有逾1,947萬人感染新冠肺炎，是全球第三多確診個案國家，累計有逾54萬人不治，是全球第二多死亡個案國家。