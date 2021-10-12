希拉莉政治懸疑小說本周出版 預言塔利班重掌阿富汗

美國前國務卿希拉莉出道文壇，在首部政治懸疑小說作品中，預言到美軍撤離阿富汗、讓其重新落入塔利班手上的當前局勢。

希拉莉與加拿大暢銷作家Louise Penny聯合撰寫的小說《State of Terror》(暫譯《恐怖國度》)，數月前完稿，將於本周出版。

小說情節與現實相符

主角Ellen Adams是剛上任的國務卿，她很快就陷入希拉莉任職華府時所謂的惡夢之一：涉及核武的跨國恐怖主義陰謀。而這「麻煩」事件部分源於阿富汗，前朝政府在當地達成協議，但Ellen Adams認為，該協議實際上是把阿富汗拱手送回塔利班，還增加了恐怖活動的風險。現實中，美國前總統特朗普亦是跟塔利班達成協議，隨後大幅撤軍。

美聯社報道，希拉莉與Louise Penny近日受訪稱：「我們確實在(2020年)總統大選之前大約一年就擬好(小說)大綱。我們當時不知道哪位候選人會贏，也不知道會發生甚麼事。不管是特朗普、或如我所願的拜登勝選，都將面對既定事實。」

這本近500頁的政治懸疑小說還寫入其他與時事相呼應的細節，例如一名參謀長聯席會議主席如現實中的米利(Mark Milley)那般，在探索國與國友好關係的同時，也質疑文人領導政府。

主角以逝世好友作原型

希拉莉中學時曾撰寫劇本，內容描寫一趟赴歐旅程，那是她最接近寫小說的經歷。她的家族還有其他人有寫書經驗，丈夫、前總統克林頓曾與作家James Patterson合寫兩本暢銷懸疑小說，兩人的成績，令一些出版界人士考慮邀請希拉莉執筆。

《State of Terror》融合了Louise Penny的敘事風格、希拉莉的政壇經驗及國際觀，還有希拉莉至今仍難以完全接受的悲痛，因為Ellen Adams這角色一部分以她的好友、前副國務卿Ellen Tauscher為原型，她於2019年4月逝世。

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