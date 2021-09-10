庇利街嚴格協議被批削競爭力 市建局引數據澄清屬大型項目投標量

市建局的土瓜灣庇利街及榮光街重建項目，由恒基以近82億元中標，有意見認為市建局今次發展協議太多要求，影響回標數量及出標競爭力。市建局行政總監韋志成今發表網誌澄清，指項目屬「小區發展」內最大規模項目，完成後可提供約1,150個住宅單位，截標時收到6份標書；翻查過去10年數據，大型項目均一般收到少於10份標書，並以灣仔利東街、觀塘市中心第二及第三發展區同樣收到6份標書為例，證明今次庇利街項目沒問題。

網誌指出，庇利街項目截標時，測量業界評估的投標額介乎80多億至100億元，以總發展樓面面積約717,700平方呎作計算，平均呎價介乎11,000至14,000元。韋志成表示，按照合作協議，市建局將擁有三成商業部分的營運權益，與發展商共同營運10年，預計總收益連同中標金額達90億元，樓面呎價達12,000元，他認為項目估值及呎價均達市場估算的中算數，「符合市場預期」。

韋志成指出，連同庇利街項目，小區模式發展共有8個相連項目，將於不同時間發展及落成，市建局會加快處理土瓜灣小區其餘項目，令每個項目開始招標的時間不會相距太遠。他指，鴻福街與銀漢街的重建項目已完成清場及平整地盤，籌備招標的工作亦達最後階段，重建後可提供約750個中小型單位。韋補充，香港正面對城市及樓宇「雙老化」，要與當局研究引入地積比轉移、改變土地用途等工具，才能增加商住及其他社區設的供應。

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