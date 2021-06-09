廚師稱為引妻注意非禮10歲親女 官斥獸行判囚40個月

41歲廚師前年涉非禮10歲女兒，包括要求女兒跪地舔他下體、伸手觸摸女兒私處，以及著女兒觀看他與其他女子性交的片段，妻子其後發現女兒內褲出現不尋常分泌物揭發事件。被告早前供稱，因與妻子感情轉差，才觸摸女兒私處以引起妻子注意。被告早前於區域法院承認非禮等5項控罪，今被判監40個月。

案情指，被告於2018年被妻子懷疑有外遇，二人關係轉差並分房睡，故被告與女兒X同睡一房。前年7月，被告著女兒入房關門後，要求女兒舔被告下體，事後被告於8月再兩度要求女兒入房舔其下體。

2019年11月，被告趁妻子外出時，向女兒播放他和其他女子的性交片段，更伸手向女兒私處觸摸，女兒感到痛楚，佯裝肚痛離開並躲到廁所飲泣。被告3日後再趁妻子外出時，觸摸女兒私處，妻子其後發現女兒內褲有啡色分泌物，追問下揭發事件。

官：被告無明顯悔意

案件今日於西九龍裁判法院判刑，主審法官練錦鴻判刑時怒斥被告獸行對女兒帶來無法磨滅的烙印，亦令妻子長期焦慮，違反誠信及道德底線，為了滿足個人私慾，利用父親的地位侵犯成長中的女兒。在索取被告的心理、精神及感化報告後，認為被告無明顯悔意，更委過於人，暗示犯罪是受妻子影響。練官續指，被告無案底並非求情理由，就每項控罪以監禁5年為量刑起點，唯一考慮到他認罪及扣減刑期後，判監3年4個月。