廣東再增7染疫 來往粵澳須持48小時陰性報告

廣東本土疫情持續，前日新增5人確診，廣州佔4人，包括1人無症狀轉確診，深圳佔1人；新增2人無症狀感染，廣州及湛江各1人。廣州3名新確診者均在疫情高風險地區荔灣區白鶴洞街道重點人群排查發現，深圳確診者則是鹽田港工人，是當地首名確診者的同事，上月21日至本月1日隔離期間，11次核酸檢測結果都是陰性，上周六再檢測呈陽性。



因應廣東疫情，澳門政府要求所有來往粵澳人士今日10時起須出示48小時內核酸檢測陰性報告。珠海拱北及橫琴口岸附近多個核酸檢測採樣站昨傍晚隨即出現排隊人龍(圖)。至於鄰近澳門的中山市周日起展開全民檢測，澳門政府表示，不排除澳門也全民檢測，目前會先做好準備，一旦有需要即以最快速度啟動，暫構想設約30個採樣站，若情況緊迫到要24小時開放，預計4天內完成採樣。

國產疫苗准3歲以上兒童接種

疫苗接種方面，內地截至前日已接種7.7億劑次。國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新表示，專家已對3至17歲人士使用疫苗的安全性和有效性進行論證，經國家有關部門批准後，將按需要使用。科興日前透露，旗下新冠疫苗已獲批緊急使用於3歲以上兒童。