建屋太慢｜稱房策已傾囊盡出 林鄭擬要房委會津貼輪候市民

雖然政府指已覓得未來10年建屋的土地，但住屋單位供不應求，仍是市民面對的迫切問題，特首林鄭月娥昨出席電視節目指，「我都已經即係傾囊而出」，寫不出另一份有更多房策的《施政報告》。她又認為，房委會應採用更多組裝合成方式建屋以加快流程，並考慮若房委會建屋慢，將要求對方代政府負責輪候公屋申請者的現金津貼開支，以體現問責精神。

林鄭月娥指，房委會較少採用組裝合成方式建屋，若輪候公屋3年、仍未獲上樓機會申請者的現金津貼，轉由建屋慢的房委會負責，冀安排可令對方有動力建得快一點，「建立一個更加實在嘅問責精神」。至於需時20年方基本建成的「北部都會區」，她指會參考「明日大嶼」，即公私營房屋採七三比；預告將來大部分土地會先分配予公營房屋。



質疑罰房委僅左右袋分別

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如解釋，會方是組裝合成技術的先驅者，情況許可的地盤都已採用，惟部分地盤不許可，「插針樓」地盤偏細，沒位置擺放組件。房委會財務小組委員會委員麥萃才則指，建屋慢的主因是沒有充足土地交予會方，會方的資金亦來自政府、屬公帑，由房委會負責現金津貼只是「左右袋」的分別。他建議政府採用其他機制監察會方的建屋效率。

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉亦指，房委會已全速開展多個公營房屋項目，惟不能無視法律規定，單是生地變熟地已耗時10年，除非政府賦權房委會可跳過前期諮詢等要求。

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