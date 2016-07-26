建鐵路連接前海 陳茂波：值得研究

國務院上周公布深港在前海的合作方案，財政司長陳茂波昨接受無綫《講清講楚》訪問時表示，不認同前海會成為香港威脅，反而是協同效應。他又認為，本港及前海在創科發展都可以分工，香港集中做科研，前海將研究產品化，但現時落馬洲河套區，預留發展創科土地不足，若有地方讓更多來港的科研企業集中落戶，相信可帶旺香港創科發展，有利稅收和創造就業機會，有必要檢視整體發展，包括在新界西一帶興建鐵路，連接前海、珠三角西面等。



另外，陳茂波表示，電子消費券有助帶動市民消費氣氛，商戶亦推出各項優惠，加上目前疫情受控，經濟的提振作用比預期0.7%可能更大，8月中把全年原本預測經濟增長是3.5%至5.5%，上調至5.5%至6.5%，失業率亦穩步下降。大批用紙本申請消費券市民，未能如期收到首期的消費券，他指行政不妥貼地方，已即時作出調整，政府增設3間服務中心已處理數千個補辦手續申請，進度理想，呼籲少數未補辦手續的市民，最遲於本月15日到中心辦理。