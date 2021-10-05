引發關注 偵察違規即發警告 星洲巡邏機械人爆監控疑慮

新加坡近日測試巡邏機械人「Xavier」，可透過鏡頭及感應器等偵測路人禁煙區吸煙、違反防疫限聚令等違規行為，並即時發出語音警告。機械人可拍攝並直播街上情況，實時通報中央控制中心，收集的資料或會交予執法部門，引發侵犯私隱和監控疑慮。



Xavier由內政科技局等部門共同研發，上月在大巴窯中心和一個屋苑做3周測試。

新加坡《聯合早報》報道，機械人一旦發現有人在禁煙區吸煙、非法販賣、違規停放單車、違反限聚令等，其人工智能視頻分析系統便會即時判斷並通知中央控制中心，也會向違規者發出類似「請保持1米距離，請保持5人一組」等語音警告。內科局指，測試重點在於教育而非取締，收集的資料將用以改進系統，必要時也會交予執法部門跟進。

Xavier裝設7個攝錄鏡頭，可作360度視頻直播，以及在昏暗環境拍攝。畫面經過AI系統即時偵測和分析，可協助執法人員判斷違規行為，讓他們決定是否派人到場處理；也可讓警員通過對講機等遙距處理突發事件。



機械人支援警方前線工作

政府表示，因人口老化致勞動力減少，計劃旨在減少巡邏人力及提高行動效率。報道指，警隊早已在國慶、濱海灣倒數等大型活動使用類似的巡邏機械人M.A.T.A.R.支援前線工作。

惟在街上部署Xavier作日常偵測，再度引起侵犯私隱及監控疑慮。爭取數碼科技權益的Lee Yi Ting直指這是政府最新一項監控民眾裝置，「感覺是，相比其他國家，人們在新加坡需要更加注意自己的言行」。

據悉，新加坡在不同地點早已設置9萬部警方攝錄機，並計劃至2030年倍增至18萬部。當局也計劃在燈柱裝設人面辨識系統。



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