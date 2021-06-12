張建宗：穩定疫情得來不易 籲市民盡早接種疫苗走出困局

政務司長張建宗今日在網誌指，推動「全城起動快打疫苗」運動是全社會的頭等大事，也是政府當務之急。他指，本港目前穩定的疫情得來不易，接種疫苗是香港走出疫情困局的最佳方法，強調疫苗是安全和有效，市民可放心，呼籲盡早接種，確保香港築起群體免疫屏障，讓本港經濟、民生及出行早日重回正軌。 本港12至15歲青少年，最快明天可到社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。張建宗指，政府也為師生及家長提供接種疫苗途徑，包括為學校提供特別預約及接送服務，以及提供外展接種服務。

張建宗又提到，昨日出席共產黨成立一百周年論壇，有深刻的感受和啟迪。他指，沒有共產黨，就沒有今天的中國，是不爭的歷史事實，而共產黨是一國兩制的創立者和維護者。香港過去兩年面對前所未有的考驗和挑戰，在黨的領導下實施《香港國安法》及完善選舉制度，確保愛國者治港。



另外，張建宗表示政府關心青年人發展和健康成長，青年人剛投身社會，希望擁有自己居住及生活空間，但未必能夠承擔住屋租金。政府推出「青年宿舍計劃」，為青年人提供過渡性的協助，以低於巿值的租金，租住宿位。他上周到訪位於大埔，由香港青年協會營運的青年宿舍PH2，了解宿舍運作和最新進展，與前線青年工作者和租戶交流。除了PH2，保良局元朗田壆的青年宿舍，預計明年竣工，提供多達1680個宿位，是目前規模最大的項目。

另有5個正進行的項目合共可提供1600多個宿位，包括在今年4月獲立法會財委會批准撥款進行主體工程的東華三院上環項目和女童軍總會佐敦項目。