張翔：大灣區建設為港大插上翅膀 能在更廣闊空間貢獻國家

近日獲提前續約的香港大學校長張翔接受內地官媒《新華社》專訪，指港大作為世界一流學校，「有責任也有信心」為國家科創發展作出貢獻。他又指大灣區建設為港大提供了「很大的舞台」，「就像為香港大學插上翅膀，能夠在更廣闊的空間為國家作貢獻」。他希望通過在深圳建校，將香港優越的教育資源和基礎研究帶到粵港澳大灣區其他城市，將來成為大灣區科技發展的一個引擎，推動大灣區經濟和科技的融合。

指港大深圳校園促進兩地青年交流

對於港大與深圳市人民政府今年9月簽署合作備忘錄，在深圳設立港大校園，張翔指，港大深圳校園能促進兩地青年交流，讓香港學生到深圳的公司實習，提高對國家的認識，希望香港青年把握大灣區的機遇。

他又說，深圳校園的特色是「兩條腿走路」，一條腿在香港、一條腿在深圳，兩校有一個共同的心臟，通過彼此的學術交流與互通，緊密融合在一起。張翔重申在「一國兩制」下，港大不僅是一所國際化的大學，它的基礎研究和源頭創新，將為國家接下來50年、100年的長遠發展提供強大基礎。