強制檢測｜初步確診國泰員工到訪多處 機場等17個指明地方納入強檢公告 (附名單)

47歲國泰女員工昨日初步確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。她在機場國泰貴賓室「寰宇堂」工作，居住的東涌逸東邨美逸樓昨晚被「封區」強檢，今早1,614個受影響人士已完成檢測，當中1,390名為居民，並沒有發現確診個案。

該名女子曾到訪機場及東涌多處地方，並曾乘搭公共交通工具，故於指明時間曾逗留該些地方的市民，須於後日(19日)或之前接受強制檢測。受檢人士若在8月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。當局提醒，已接種新冠疫苗的市民亦須遵從強檢規定。

涉及國泰女員工曾到訪的指明地點

⚫ 機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰貴賓室「寰宇堂」：7月25日至8月16日曾到訪

⚫ 任何由東涌(滿東邨)開往機場客運大樓(循環線)的龍運巴士S65線：7月25日至29日、8月1日、8月4日至6日、8月9日、8月10日、8月13日、8月14日中午12時至下午5時曾乘搭

⚫ 任何由機場(地面運輸中心)開往東涌(逸東)的龍運巴士N64線：7月26至30日、8月2日、8月5日至7日、8月10日、8月11日、8月14日、8月15日凌晨12時至上午3時曾乘搭

⚫ 東涌逸東商場2樓221號鋪「大家樂」：8月15日下午3時至5時曾到訪

⚫ 東涌逸東商場1樓114號鋪「潮東廊」：8月11日中午12時至下午5時、8月14日上午11時至下午2時曾到訪

⚫ 機場一號客運大樓7樓7E181號鋪「莆田」：7月27日下午4時至翌日凌晨12時、8月4日下午4時至翌日凌晨12時、8月6日下午4時至翌日凌晨12時、8月10日下午4時至翌日凌晨12時、8月14日下午4時至翌日凌晨12時曾到訪

⚫ 機場一號客運大樓7樓7T090號鋪「can.teen」：7月26日下午4時至翌日凌晨12時、7月28日下午4時至翌日凌晨12時、8月5日下午4時至翌日凌晨12時、8月13日下午4時至翌日凌晨12時曾到訪

⚫ 東涌東堤灣畔地下24號鋪「必勝客」：8月12日下午4時至9時曾到訪

⚫ 東涌逸東商場地下18-19號鋪「世窗冰室」：8月12日上午10時至下午3時曾到訪

⚫ 機場一號客運大樓7 樓7E163號鋪「Gordon Ramsay Plane Food To Go」：8月9日下午6時至8時曾到訪

⚫ 東涌富東街6號「東涌健康中心」2座1樓：7月30日下午2時至7時曾到訪

⚫ 東涌「東薈城」商場：8月12日下午2時至5時曾到訪

⚫ 港鐵東涌站「恒生銀行」：8月12日下午2時至4時曾到訪

⚫ 東涌逸東商場地下「香港街市-逸東邨」：8月15日下午6時至8時曾到訪

⚫ 東涌逸東商場地下1及2號鋪「創興銀行」：8月14日上午10時至中午12時曾到訪

另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，因此該兩間學校亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向兩校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

涉及上呼吸道感染及/或流感疾病的學校

⚫ 大埔南坑頌雅路松嶺村「匡智會匡智松嶺學前兒童中心」

⚫ 深水埗萬盛閣1樓「救世軍荔枝角幼兒學校」

任何在8月3日至16日期間曾身處以上指明地方超過兩小時的人士， 須後日(19日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於周六(21日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在8月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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