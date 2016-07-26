強制檢測｜機場貨站休息室再驗出病毒 1個指明地點納公告 (附日期)

本港今日(15日)多1個指明地點納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月15日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，在早前確診、感染源頭不明的機場貨運男工(#12258)曾使用的職員休息室中，再有環境樣本對病毒檢測呈陽性，因此有關地點再被納入強制檢測公告，而且涵蓋日子較周一(11日)首次納入公告時更長。不過，食衞局提醒，受檢人士若在10月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜環境樣本被驗出陽性的地方

因應衞生防護中心在香港國際機場超級一號貨站主樓M層的一個休息室採集的環境樣本檢測對新冠病毒呈陽性，於指定期間曾身處該指明地方的人士需要再次進行檢測。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室：9月30日至10月14日曾身處(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)

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