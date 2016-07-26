強制檢測｜1個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(10日)多1個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月12日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月8日至10月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，但為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免。

強制檢測｜涉非本地確診個案的地方

當局表示，因應一名曾於香港逗留的非本地確診54歲女機組人員，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 東涌東涌海濱路8號海堤灣畔2座：9月16日至10月10日期間身處逾兩小時

強制檢測｜3個流動採樣站明重開

另外，原定今日運作的3個室外流動採樣站因天氣情況未能開放，政府表示明日會在以下地點重開流動採樣站，為因應與變異病毒株確診本地個案，於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士而須進行強制檢測的居民及工作人員，提供免費檢測服務：

⚫ 北角港運城5樓平台花園兒童遊樂場

⚫ 元朗同益大廈平台

⚫ 大圍金獅花園一期金輝閣對出空地

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有30個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

更多疫情新聞：