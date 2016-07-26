強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(8日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月10日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月6日至9月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及潛伏期曾在港的輸入個案的指明地方

衞生防護中心表示，一名56歲男子上月16日在港取得陰性檢測結果後，兩日後離港赴美國。他昨日(7日)乘搭大韓航空KE607航班返抵香港，其後在機場驗出初步陽性及帶有L452R變異病毒株。他今年4月10日和5月1日曾在港接種兩劑復必泰新冠疫苗，現時初步確診、沒有病徵，個案已被列作輸入個案。

患者在過去21日曾居於跑馬地安碧苑、上月17日最後一次在灣仔金鐘匯中心602室上班。為審慎起見，他潛伏期到過的下列指明地方已被納入強制檢測公告，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 跑馬地藍塘道110號安碧苑：8月17日至9月8日

⚫ 灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室Artis Jewellery Co., Limited：8月17日曾身處超過1小時

強制檢測公告指明的學校

由於1間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把該校納入強制檢測公告。

於8月26日至9月8日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月10日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月12日或之前交回：

⚫ 大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

相關新聞：

疫苗抽獎｜凱滙得主揭盅 即睇你有無中獎

疫苗接種｜兩青少年疑心肌炎或心包炎 打第二針復必泰後胸痛

疫苗接種｜單日多1.2萬人打第一針 佔可接種人口63.6%

新冠肺炎｜港增2輸入均染變種 患者打齊科興或國藥疫苗