影視網B站伺服器一度故障未能登入 網上一度誤傳大樓起火

內地影視網站「B站」嗶哩嗶哩(bilibili)，昨(13日)晚因部分伺服器出現故障，造成無法登入，網頁版一度出現404頁面、App也完全不能登入，令「b站崩了」登上了微博熱搜榜首，引起全城關注。網上更一度誤傳Bilibili大樓起火才導致伺服器全面損毀。

嗶哩嗶哩今日凌晨通過其官方微博就「部分服務器機房發生故障造成無法訪問」致歉，指昨晚B站部分服務器機房發生故障，造成無法訪問。技術團隊隨即進行問題排查和修復，現在服務已經陸續恢復正常，「耽誤大家看視頻了，對不起！」。

網傳B站大樓起火消防澄清

網上更傳出Bilibili大樓起火，上海消防第一時間回應指，經了解，位於上海市政立路485號國正中心內的嗶哩嗶哩彈幕網B站總部未出現火情，未接到相關報警。在Bilibili平台，官方賬號在與網民交流時也表示「一直等著B站恢復的你們也辛苦了」、「請勿輕信毫無憑據的流言」。