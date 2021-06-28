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彼思動畫35周年｜海港城首辦Pixar Fest 重現經典動畫場景
1 小時前
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彼思動畫35周年｜海港城首辦Pixar Fest 重現經典動畫場景
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極具代表性的Pixar Ball and Lamp首次在香港亮相。

彼思大型裝置海港城有得睇！為慶祝彼思動畫35周年及最新電影《盛夏友晴天》上映，海港城與迪士尼及彼思今個暑假再度合作，於明日至8月15日攜手舉辦香港首個Pixar Fest，其中極具代表性、與位於美國總部同大、5.2米高的Pixar Ball and Lamp將首次在香港亮相，設置在坐擁維港景色的「海運觀點」觀景台。

大家除了可於各個場景實地與電影主角裝置打卡合照外，更可以於其中5個場景，包括《海底奇兵2》、《超人特工隊2》、《怪獸大學》、《反斗奇兵4》及《沖天救兵》，透過擴增實境 (AR) 技術與不同角色互動。

12齣彼思電影的特別場景將設置於商場不同地方，善用商場廣而闊的地理環境，把大型裝置及多個打卡位延伸至整個商場，同時透過互動活動，包括AR拍照、網上遊戲等、由實景到虛擬，線下到線上，為影迷帶來與別不同的體驗，同時減少緊密接觸及人流聚集。

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胡迪和巴斯光年則分別以逾4米及3米高的姿態於商場中庭出現。
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Pixar Ball and Lamp位於海運觀點，在270度的維港美景的映襯下，這個與位於美國總部同大、5.2米高的裝置必定吸引大批粉絲打卡！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/彼思動畫35周年｜海港城首辦pixar-fest-重現經典動畫場景-273949
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