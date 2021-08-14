律師會改選 專業派全取5席

香港律師會舉行會員大會改選其中5個理事席位，有10人角逐。午夜後有點票結果，被視為親建制的「專業派」 5名候選人全部當選，他們包括黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅。

會員大會在灣仔會展舉行，基本法委員會前副主任梁愛詩和港大法律學院首席講師張達明等會員出席，約6,000名會員投票改選理事會5個席位。3名「開明派」全軍覆沒，現任理事白樂德排名第六，連任失敗；「開明派」候選人羅彰南在選前3日說收到恐嚇、決定退選。

當選人認為行政長官言論非助攻

對於行政長官林鄭月娥早前指，若律師會被政治凌駕法律專業，會考慮終止與律師會關係。

傅嘉綿表示，不認為特首林鄭月娥早前的言論是「助攻」，特首有關表達的核心是政治不能凌駕專業，這是正確的看法。他認為只要律師會沒有被政治凌駕專業，相信被政府收回自我監管權的風險是非常低。

黃巧欣認為，如果律師會能維持公眾對法律專業的信任，相信現行各種溝通機制都不會受影響。

岑君毅表示，律師會會盡量保持獨立自主，過去多年如是，希望未來都是一樣。

彭韻僖：不擔心日後工作有制肘

新一屆的理事會會選出新會長接替任期即將屆滿的彭韻僖，彭韻僖表示，律師會是非政治化的專業團體，會繼續為法治發聲。她不擔心日後工作有制肘，認為香港的律師是無畏無懼，一定會在重要的議題發聲。

律師會理事會由20人組成，被視為親民主派陣營僅餘6席，繼續由親建制成員佔多數。