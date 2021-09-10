性別決定職業？ FB被指按用戶性別推送廣告

有非政府組織調查發現，社交平台Facebook的演算法會根據用戶的性別，推送不一樣的求職廣告，涉嫌違反英國的平等法。該非政府組織指，FB未能阻止針對特定目標歧視性的推送廣告，相關演算法在決定哪些人看到哪些廣告、看不到哪些廣告的時候帶有偏見。

「全球證人」早前進行了一項實驗，在FB刊登了4個求職廣告，分別是招聘幼兒園保姆、飛行員、機械工人和心理學專業人士，廣告連接到求職平台indeed.com的實際空缺職位。廣告對FB的要求只有一條，就是「針對英國成年人投放廣告」，意味著FB的演算法將決定，最終哪些用戶會看到這些廣告。結果顯示，96%男性看到「機械工人」廣告；95%女性看到「幼兒園保姆」；75%男性看到「飛行員」；77%女性看到「心理學專業人士」。

「全球證人」調查負責人Naomi Hirst表示，這個結果顯示，FB的演算法帶有性別主義的偏見。FB對此表示，他們的軟件系統讓使用者能夠看到他們最感興趣的廣告。不過，FB亦承認，這種做法可能會存在一定程度的偏見。

憂FB演算法令原已存在偏見更嚴重

演算法的設計目的是讓盡可能多的用戶點擊廣告，但是「全球證人」表示，這樣做讓人才招聘原本就已經存在的偏見情況更加嚴重。

Naomi Hirst舉例說，過去如果想要招聘機械工人，僱主可能會在針對男性讀者銷售的雜誌上刊登求才廣告，如果有女性也想找機械工人的工作職位，只要去買針對男性讀者銷售的雜誌，就可以看到這些廣告。不過，現在如果FB在投放求職廣告的時候，已先入為主地針對不同性別的使用者投放不同工作類型的求職廣告，想要找機械工人工作的女性將因此被減少接觸相關廣告，受到差別待遇。

「全球證人」已經委託律師Schona Jolly檢視實驗所得的數據，Schona Jolly對英國平等和人權委員會表示，FB的運算系統可能導致歧視性的結果。全球證人表示，機構亦擔心FB的廣告機制可能會導致其客戶違反平等法。FB表示，FB的軟件系統會考慮不同種類的信息，以提供用戶最感興趣的廣告，FB正在檢視上述調查提出的內容。