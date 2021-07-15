恐怖意外｜杭州電動單車行駛中爆炸 父女逾90%燒傷命危

浙江杭州昨日發生恐怖意外，一輛電動單車在馬路上行駛期間突然爆炸，車上一對父女無從走避，全身超過九成皮膚燒傷，性命垂危。其中42歲姓魏父親除了逾90%燒傷且多處深度燒傷，還有肺部爆震傷及顱腦損傷等，而爆震傷將其肺部壓縮了30%，故其氣管已被切開。目前魏男仍然休克，未度過危險期。至於7歲女兒小佳琪，除了3級燒傷面積達95%外，還有急性呼吸窘迫綜合症、呼吸道燒傷、吸入性肺炎等，醫院昨晚曾3度下發病危通知，小佳琪性命危在旦夕。

網上流傳片段顯示，爆炸發生後，魏氏父女全身著火並相繼跌落路邊；路邊一名男子受爆炸波及，背部和四肢燒傷，已送院治療。內地傳媒引述小佳琪母親表示，出事時正帶女兒前往圖書館，「我和老公一人一輛電動(單)車」，未料駛至一個屋苑對出時，兩父女駛在前面的電動單車突然爆炸，小佳琪母親急忙棄車救人。

小佳琪母親痛哭稱，當時腦中一片空白，下意識用手抱起女兒，「她身上還在燒，(我)把孩子抱到離電瓶車更遠的地方……女兒哭不出來，她只是說『媽媽，我渴，我想喝水』。旁邊的好心人說，燒傷不能喝水。我只好安慰女兒，『閨女，忍一下，媽媽抱你』。但我不敢伸手抱她，孩子全身都是燒傷。一碰會痛的」。報道提到，附近屋苑保安見狀，馬上用滅火筒救火並報警。

已籌得200萬醫療費

院方表示，會竭盡全力救治兩父女，但燒傷病人的治療過程有很大變數，醫療費可能超過100萬元(人民幣，下同)。報道透露，魏家來自安徽，年收入5萬至10萬元不等，難以負擔高昂醫療費。家屬已於內地醫療資金眾籌平台「水滴籌」上發起籌款，截至今早10時許，已籌得200萬元。

初步證實鋰電池有物質外漏

爆炸電動單車已燒剩支架。傷者家屬強調，電動單車並非「雜嘜」，是2018年在一家有牌子的電動單車門市購買，約兩個月前更換的電池，也是在該門市更換。消防部門今午檢查爆炸電動單車殘骸時，發現其使用的是鋰電池，但該型號電動單車說明書顯示，應使用原廠鉛酸電池。消防部門還確認，電動單車起火時，電池內部有物質外漏。

出事電動單車為「迅馳雅馬哈」

有內媒引述業內人士指出，鋰電池比鉛酸電池貴很多，但由於鋰電池容量大、重量輕、壽命長、充電快，「現在市面上鋰電代替鉛酸電池是個大趨勢」。另外，市場監管部門今午去到疑似事主購買出事電動單車的店舖，購買兩部與出事電動單車同品牌的國產品牌「迅馳雅馬哈」電動單車，並要求老闆按平時做法安裝電池，但老闆卻裝上非原廠鋰電池，稱「沒有原裝(鋰)電池」。