恐怖意外 行駛中電動單車爆炸 杭州父女逾90%燒傷命危

浙江杭州周日發生恐怖意外，一輛電動單車在馬路行駛期間突然爆炸(圖1)，車上一對父女瞬間陷入火海，全身超過九成皮膚燒傷，性命垂危。消防部門檢查電動單車殘骸，初步證實爆炸與鋰電池故障有關。



內地傳媒報道，魏氏一家三口周日分乘兩部電動單車前往圖書館期間，兩父女共乘的電動單車突然爆炸，尾隨的母親馬上跳下電動單車救人，附近屋苑保安見狀亦迅速用滅火筒滅火並報警。路邊一名男子受爆炸波及，背部和四肢燒傷，傷勢相對較輕。



醫院方面表示，42歲魏男除逾90%燒傷外，還有肺部爆震傷及顱腦損傷等，肺部壓縮三成，氣管已切開；其7歲女兒小佳琪3級燒傷面積達95%，並有急性呼吸窘迫綜合症、呼吸道燒傷、吸入性肺炎等。院方表示，會竭力救治兩父女，但治療過程有很大變數，醫療費或超過100萬元(人民幣，下同)。

報道透露，魏家來自安徽，年收入5萬至10萬元不等。家屬已於內地醫療資金眾籌平台「水滴籌」籌款，截至昨早10時許籌得200萬元。



兩個月前曾更換電池

魏氏家屬強調，電動單車是魏男2018年在一個品牌電動單車的門市購買，約兩個月前更換電池，也是幫襯該門市。報道指，從電動單車未完全燒毀的車尾箱中找到的說明書顯示，該車應使用鉛酸電池，而非出事時使用的鋰電池。報道又提到，涉事電動單車品牌為國產「迅馳雅馬哈」，該品牌合作生產商稱，出廠時無裝電池，由經銷商或消費者自己裝配。