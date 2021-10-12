悅榕莊停業｜海關拘六旬男董事 涉明知租約期滿下接受付款

悅榕莊(About Beauty)、Dr. Protalk及水云莊等3間美容院，上月初突以公司內部重整為由，宣布暫停營業。海關今日(12日)拘捕相關美容集團63歲男董事，涉「不當地接受付款」，違反《商品說明條例》。

最高涉款額達200萬元

海關不良營商手法調查課指揮官黃志聰透露，至今共接獲667宗投訴，涉及593名投訴人、共3,000萬元，平均每人涉款5萬元，當中最高交易額近200萬元。黃志聰解釋，大部分投訴個案並非單次消費，而是在早前預繳式服務未完結的情況下，被遊說購買更多服務；而該宗涉及200萬元的個案，投訴人只有少數金額的服務未用完。

疑明知租約期滿仍接受付款

黃志聰指，海關上月初已成立特別調查小組，並接觸相關美容中心店鋪的業主，發現有欠租、租約期滿的情況，最長更已欠租多個月，因此懷疑該美容集團在明知租約期已完結的情況下，繼續向消費者接受付款。他又指，海關將繼續調查相關美容集團的營運狀況、資金流向及異常促銷活動，並了解前線員工兜售美容服務時，是否對集團營運情況不知情。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

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