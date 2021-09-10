悅榕莊停業｜海關接220宗投訴 共涉款980萬

悅榕莊(About Beauty)、Dr. Protalk及水云莊等3間美容院，本月1日突以公司內部重整為由，宣布暫停營業。海關表示截至今日(14日)早上8時，共接獲220宗有關早前一個美容集團旗下3間美容公司的投訴，涉及171名投訴人，美容合約金額共約980萬元。海關指專責隊伍已聯絡所有投訴人，了解每宗投訴個案的詳情並展開調查。

海關兩度約見美容集團董事

海關又稱，初步調查顯示涉事的3間美容公司，同屬一個美容集團，海關人員分別在本月6日和今日已約見該美容集團的兩名董事，調查旗下3間美容公司暫停營業一事，並已嚴正提醒相關董事，商戶在任何情況下，都有責任妥善處理消費者已購買而未完成的預繳式服務，例如安排退款。

循《商品說明條例》方向調查

事件調查工作仍在進行中，海關人員會循涉事商戶有否違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」的方向調查，如發現有商戶違例會立即採取執法行動。同時，海關會密切留意事態發展，並會繼續與消費者委員會和協助受影響顧客的立法會議員、區議員保持緊密聯絡。