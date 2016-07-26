愛國者治港｜疑憂宣誓遭DQ或須追薪 多區泛民區議員請辭

中央修改香港選舉制度，確保選出愛國者治港，有報道指，全港區議員預料要在今個月內完成宣誓，當中不符宣誓要求的區議員將被DQ，而且會被追回薪津，多區都有區議員請辭，當中包括民主黨5名屯門區議員，例如屯門區議會主席陳樹英、黨友盧俊宇及何杏梅等。陳樹英在社交網站表示，仔細推敲傳媒報道後去信辭職，請市民見諒，但仍將盡力服務社區。

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在上屆區議會選舉擊敗何君堯的盧俊宇表示，感謝街坊的信任，令他有幸在當區服務大家逾一年，並就未能完成任期致歉。

此外，沙田亦有至少三名區議員請辭，包括李永成、丘文俊、陳兆陽。丘文俊指現在每日的壓力令人透不過氣、不能暢所欲言，無奈下請辭；北區陳旭明及陳惠達、深水埗李俊晞、葵青張鈞翹等已先後辭職，部分人提到身體出問題。

據了解，參與民主派初選、簽署過「墨落無悔」抗爭立場書，或曾在辦事處展示反修例的「光時」標語等，都會被視為不符合法例要求，會被取消議員資格，將被追收上任起的薪酬津貼，預計每人涉及過百萬元，但若區議員事先主動辭職，就不會被追收薪酬。