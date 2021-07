憂受「反起底法」牽連 美媒︰Google FB Twitter去信港府威脅撤出香港

美國《華爾街日報》周一報道,Google母公司Alphabet、Facebook(FB)及Twitter於上月25日去信本港特區政府,警告若港府決意修訂《個人資料(私隱)條例》、推行被稱為反起底法的新例,有關公司將停止在港服務(stop offering their services in the city)。

報道指,該信是由業界組織「亞洲互聯網聯盟」(Asia Internet Coalition)發出,上述企業有份署名。信中指有關公司關注反起底法會令他們的員工,因用戶在網上的貼文,而面臨刑事調查及檢控風險。該信聲言,「要避免這些對科技公司的制裁的唯一方法,是停止在香港投資及提供服務」。