戴耀廷等涉立法會選舉非法宣傳「雷動」 案件轉交區院下月訊

佔中發起人的港大法律系前副教授戴耀廷、「雞蛋同盟」董事葉劍青及石守正，涉於2016年立法會換屆選舉期間，在《蘋果日報》及《明報》刊登六個廣告宣傳「雷動計劃」，招致選舉開支共逾25.3萬元，被廉署起訴四項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」。案件今日於東區裁判法院提堂，三人毋須答辯。主任裁判官羅德泉將案件轉介至區域法院，並押後至下月19日再訊。控方不反對三人保釋，惟戴耀廷因47人初選案須繼續還柙，而其餘兩名被告以1萬元現金保釋，期間不得離港。

控罪指，57歲被告戴耀廷、55歲葉劍青及50歲石守正並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在2016年立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支共逾25.3萬元，以用於在兩份報章刊登六個廣告，包括2016年8月9日的《蘋果日報》，涉2.5萬元；2016年8月9日的《明報》，涉約2.9萬元；2016年9月2日及4日的《明報》分別涉10.45萬元及9.5萬元。

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