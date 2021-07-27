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戴耀廷等涉立法會選舉非法宣傳「雷動」　案件轉交區院下月訊
6 小時前
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戴耀廷雷動計劃葉劍青石守正立法會招致選舉開支在選舉中作出招致選舉開支的非法行為東區裁判法院
戴耀廷等涉立法會選舉非法宣傳「雷動」　案件轉交區院下月訊
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戴耀廷等涉立法會選舉非法宣傳「雷動」 案件轉交區院下月訊 (資料圖片)

佔中發起人的港大法律系前副教授戴耀廷、「雞蛋同盟」董事葉劍青及石守正，涉於2016年立法會換屆選舉期間，在《蘋果日報》及《明報》刊登六個廣告宣傳「雷動計劃」，招致選舉開支共逾25.3萬元，被廉署起訴四項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」。案件今日於東區裁判法院提堂，三人毋須答辯。主任裁判官羅德泉將案件轉介至區域法院，並押後至下月19日再訊。控方不反對三人保釋，惟戴耀廷因47人初選案須繼續還柙，而其餘兩名被告以1萬元現金保釋，期間不得離港。

控罪指，57歲被告戴耀廷、55歲葉劍青及50歲石守正並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在2016年立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支共逾25.3萬元，以用於在兩份報章刊登六個廣告，包括2016年8月9日的《蘋果日報》，涉2.5萬元；2016年8月9日的《明報》，涉約2.9萬元；2016年9月2日及4日的《明報》分別涉10.45萬元及9.5萬元。

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廉署落案起訴戴耀廷等3人　涉2016年立法會選舉非法招致選舉開支

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/戴耀廷等涉立法會選舉非法宣傳「雷動」　案件轉交區院下月訊-278177
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