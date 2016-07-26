房屋問題以夏寶龍講話為鑑 林鄭：要開天闢地製造土地須動員全社會

土地房屋政策被視為本屆香港政府的重中之重，港澳辦主任夏寶龍早前亦指，應該解決「籠屋」、「劏房」等民生問題；特首林鄭月娥昨出席行政會議前表示，每屆政府都應以夏的講話為鑑，又強調在房屋問題上，「要真正開天闢地咁嚟製造土地，係需要有全社會嘅動員」。至於引起社會關注同性戀議題的劇集《大叔的愛》，林鄭明言未有觀看，惟呼籲社會不應歧視甚至惡毒咒罵相關性傾向人士。



夏寶龍早前提到，希望香港告別劏房及籠屋，極大改善住屋問題等。林鄭月娥昨早回應傳媒提問時指，中央政府落實《港區國安法》及「完善香港選舉制度」後，政府安全獲得保障，對本港充滿期盼，亦認為中央支持下，本港大有可為，「每一位國家嘅領導對於香港有期盼，呢個係理所當然」、「因為一國兩制要繼續成功，當然香港要有所作為」。



林鄭月娥認為，夏寶龍於該番話所指的「管治者」，除港府亦包括立法會及社會大眾，故要真正解決房屋問題，製造土地需要全社會動員。林鄭補充，即使政權獲得保障，最近涉及綠化地及古洞北收地時，仍然有反對聲音。



籲社會勿咒罵性小眾

至於全城熱議的劇集《大叔的愛》，亦再引起恐同、仇同的意見，林鄭月娥指自己未有收看該劇集，反而推介港台的另一套劇集《號手就位》。對於《大叔的愛》帶起的議題，她認為香港是比較多元的社會，呼籲大眾不應該歧視同性戀，亦不應惡毒地咒罵有此取向的人士。不過林鄭亦提醒，香港暫未就進一步賦權予相關人士一種法律地位達成共識，仍然非常具爭議。



對移民者說「香港前景非常好」

另外，對於最近發生的區議員離職潮，林鄭月娥指宣誓的籌備已接近尾聲，有關薪津問題，「得一種方法處理」、「法律容許點樣做，我哋就點樣做」。至於港人移民潮，林鄭認為是很個人的考慮，港府只會堅守《基本法》保障的出入境自由，對移民或打算移民的市民可說的是，「香港嘅前景係非常之好」，在中央支持下有無限的機遇，對香港有歸屬感，亦願意在這裏打拼的人，現在就是最好的時刻。