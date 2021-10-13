打針｜夢幻「泡泡槍」研成 新科技打針唔駛用針！仲無痛？(有片)

打針痛唔痛見仁見智，但感到或睇住支針拮落皮膚，相信大部分人都會恐懼。如果說姑娘會用「泡泡槍」幫你注射，不但無痛更連針也不存在，會否覺得夢幻到好似拍緊戲？荷蘭有研究人員確實已研發出這種「泡泡槍」(Bubble Gun)，令打針過程「快過蚊咬」兼無痛，且無需用針。

泡泡針採用激光技術 無針兼「快過蚊咬」

疑惑「無針」點打針？該支「泡泡槍」使用的是激光技術，可把注射物打入皮膚。發起是次研究的特文特大學(University of Twente)教授兼美國麻省理工學院研究員里瓦斯(David Fernandez Rivas)表示，「在一毫秒(千分一秒)內，以激光加熱裝有注射液的玻璃容器，並形成氣泡，然後以最少時速100公里的速度射出注射液……穿透皮膚而不造成損傷。我們看不見施針處有任何傷口。」他稱注射過程「快過蚊咬」且「應當無痛」，因過程沒有觸及皮膚的神經末梢，但會進一步研究。

「泡泡針」較早前獲歐盟150萬歐元(約1,354萬港元)資助，在人體組織樣本上測試。一間初創公司聯同藥廠合作，預計下月起招募自願人士作臨床測試，料「泡泡槍」可在1至3年後推出市場。

荷蘭五分一人有「針惡懼」

有調查顯示，荷蘭五分一受訪者稱對針有恐懼，但治療師直言應不止此數，「對針有恐懼或較大家想像普遍，因有很多人羞於承認」。據報當地每1,000人中，便有一人對針嚴重恐懼，打針前往往要反覆「彩排」，才可「真打」，部分人是受年少時在醫院的遭遇影響。里瓦斯說，「泡泡針」除可幫助「恐針」人士外，還可避免誤用污染或已用過針頭，同時減少醫療廢料。

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